Незаконный "ядерный клуб" против России: 5 новых стран, которые могут направить на Москву атомное оружие США Политолог Дмитрий Родионов — о том, где ещё могут появиться ядерные бомбы, чьей главной целью станет Россия. 29 января, 21:40 Фото © Shutterstock

НАТО привлекает страны, не имеющие ядерного оружия, к тренировкам по отработке применения американских ядерных вооружений против России, заявили в российском МИД.

— По экспертным оценкам, в пяти неядерных странах НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61, — подчеркнул глава профильного департамента ведомства Владимир Ермаков.

По его словам, сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развёртывание оружия, которое способно достигать нашей территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические. Страны НАТО работают над совместными ядерными миссиями. Неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против России американского ядерного оружия.

В США последовательно реализуется кампания по обновлению фактически всех компонентов ядерного арсенала. В частности, авиабомбы В61 в их новейшей модификации В61-12 будут обладать уменьшенной или варьируемой мощностью, но повышенной точностью. Отсюда возникает вопрос: в каких сценариях сдерживания оправданна подобная калибровка? По словам представителя МИД РФ, речь явно идёт о ставке на большую применимость такого оружия в реальных условиях, прежде всего в Европе.

Мы пока не знаем содержания данного американцами письменного ответа на требования России по гарантиям безопасности, но, похоже, они не готовы принимать наши предложения. Более того, факт, что США готовятся перебрасывать в Европу больше войск и вооружений, говорит о том, что они нацелены на углубление конфронтации. А это значит, что риск войны, в том числе ядерной, возрастает.

В НАТО существует концепция "совместного использования ядерного оружия", суть которой в вовлечении стран – членов альянса, не имеющих собственного ядерного оружия, в планирование использования ЯО НАТО. Подразумевается участие вооружённых сил этих стран в доставке ЯО в случае его применения, а в мирное время — отработка этих действий. Кроме того, в рамках ядерного обмена страны-участницы проводят консультации и принимают общие решения по ядерно-оружейной политике, обслуживают самолёты, способные нести ядерные боеголовки, а также иное техническое оборудование. Но главное — они хранят ядерное оружие на своей территории.

Тут надо понимать, что НАТО — это США и их союзники (в военно-политическом плане, по сути, подчинённые, не имеющие права обсуждать приказ). При этом из трёх ядерных держав блока (США, Великобритания и Франция) только американцы предоставляют свои атомные бомбы. В настоящее время в программу вовлечено пять стран: Бельгия, Германия, Нидерланды, Италия и Турция.

Американские бомбы хранятся в укреплённых укрытиях для самолётов под контролем американских ВВС. Однако в случае войны они будут установлены на боевых самолётах стран-участниц, фактически поступив в распоряжение этих государств.

А это уже циничное и наглое нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия, согласно которому его участники, обладающие ЯО, обязуются не передавать кому бы то ни было это оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению каким-либо иным способом ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а также контроля над ними. А участники договора, не обладающие ЯО, обязуются не принимать от кого бы то ни было ни само оружие, ни контроль над ним ни прямо, ни косвенно. Таким образом, договор нарушается самым прямым образом не только США, но и пятёркой участников натовской программы.

Впрочем, американцы находят и тут лазейки. Они утверждают, что ДНЯО запрещает передачу ядерного оружия, но не систем доставки, а также он не запрещает консультации и планирование ядерной обороны среди членов НАТО. Они также обыгрывают значение терминов "контроль" и "передача". Дескать, "контроль" означает свободу, а "передача" — это отказ от "хранения или какой-либо доли владения" ядерным оружием. Таким образом, американское ЯО в Европе, контролируемое США, якобы не является его передачей странам Европы.

Всё это, разумеется, не более чем казуистика. По факту мы видим подготовку американцами неядерных государств НАТО к ядерной войне с Россией. Тем более что в случае конфликта оружие передаётся военным этих стран. И да, если что-то пойдёт не так, Вашингтон всегда сможет оправдаться, что "это не мы".

Впрочем, что-то не так может пойти и в "мирное время". Так, на фоне обострения отношений между США и Турцией власти этих стран шантажируют друг друга: турки — тем, что выставят американцев с базы Инджирлик, где те хранят свои бомбы, а американцы — что заберут их. Пока это не более чем риторика. Но что если представить себе, что отношения двух стран ухудшатся настолько, что американцы решатся вывезти свои бомбы, а турки не отдадут? Средства доставки и обученные пилоты, спасибо НАТО, у них есть.

Конечно, трудно себе представить, что турки или тем более немцы вдруг выйдут из-под контроля. Но что если ЯО попадёт в руки стран, власти которых куда менее стабильны и управляемы? Напомню, что совсем недавно в Германии шла ожесточённая дискуссия по вопросу американских атомных бомб. Надо отметить, что немцы в большинстве своём выступают против их размещения — они понимают, что в случае войны становятся прямой мишенью. Это ещё и вопрос экономической конкуренции: американцы сделали модернизированную версию своей B-61 так, что её могут нести практически все виды самолётов американского производства. Таким образом, они будут навязывать свои F-35 странам – участницам программы. При этом у немцев есть свои самолёты — Tornado.

Дискуссия, начавшаяся накануне выборов, привела даже к расколу в рядах одного из фаворитов — партии "Зелёные", часть членов которой считала, что бомбы надо оставить для демонстрации евро-атлантической солидарности, другая же часть полагала, что нужно воспользоваться "исторической возможностью", чтобы избавиться от них.

Спор фактически решило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что, если немцы не хотят у себя ЯО, оно может переместиться на восток. Чуть позже мысль, что Польша могла бы разместить американское ЯО в случае, если Берлин решит сократить свой арсенал, высказала посол США в Польше Джоржетт Мосбахер.

Тогда же руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что попадание атомных бомб в руки поляков будет иметь весьма негативные последствия для безопасности Европы.

— В таком случае Польша может потребовать размещения ядерного оружия на её территории, а активная роль Варшавы в ядерном устрашении НАТО будет иметь такие последствия в Москве, о которых я даже думать не хочу. С моей точки зрения, последствия будут катастрофическими. НАТО в ядерном плане ещё ближе продвинется к границам России. В дискуссии, ведущейся в ФРГ, слишком мало задумываются об этом, — отметил он.

После этого споры в немецкой коалиции прекратились, в коалиционном соглашении появился пункт о том, что ФРГ продолжит участие в программе "ядерного обмена". Можно, конечно, вздохнуть с облегчением, но то, что бомбы пока остаются в Германии, вовсе не означает, что в США не задумываются о привлечении в программу Польши, тем более что поляки не только не против, но и вполне за, считая, что это защитит их от "российской агрессии".

По мере усиления эскалации, в которой уже мало кто сомневается, опасность расширения этого незаконного "ядерного клуба" будет только расти, угрожая безопасности не только Европы, но и всего мира. В любой момент американцы могут решить, что для давления на Россию им нужно больше не только солдат в Европе, но и атомных бомб. И тогда "пятёрка" может стать "шестёркой" (плюс Польша) или "девяткой" (плюс Польша и Прибалтика) и более.

Добавим к этому якобы противоракетные установки в Румынии и Польше и выход США из ДРСМД, который развязывает руки для развёртывания самых натуральных наступательных ракет — и здравствуй, подзабытое за 30 лет ожидание ядерной войны! Только теперь ракет и бомб может оказаться куда больше и к нам они будут ближе.

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