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В здании администрации в Донецке нашли взрывное устройство

Информация о минировании поступила анонимно. Специалистам удалось обезвредить устройство, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил глава города.

1 февраля, 13:31
<p>Здание администрации в 2019 году © VK / <a href="https://vk.com/albums-94021869?z=photo-94021869_456241096/photos-94021869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Киевского района г. Донецка</a></p>

Здание администрации в 2019 году © VK / Администрация Киевского района г. Донецка

В здании Администрации Киевского района Донецка обнаружили и уничтожили взрывное устройство. Информация о минировании поступила анонимно, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"В ходе проверки здания Администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, не приведя других подробностей.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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