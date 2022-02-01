В здании администрации в Донецке нашли взрывное устройство

В здании Администрации Киевского района Донецка обнаружили и уничтожили взрывное устройство. Информация о минировании поступила анонимно, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

"В ходе проверки здания Администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, не приведя других подробностей.