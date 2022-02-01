В здании администрации в Донецке нашли взрывное устройство
Информация о минировании поступила анонимно. Специалистам удалось обезвредить устройство, в результате происшествия пострадавших нет, сообщил глава города.
Здание администрации в 2019 году © VK / Администрация Киевского района г. Донецка
В здании Администрации Киевского района Донецка обнаружили и уничтожили взрывное устройство. Информация о минировании поступила анонимно, сообщил глава города Алексей Кулемзин.
"В ходе проверки здания Администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, не приведя других подробностей.
Ранее Лайф рассказывал, что разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе. По её данным, инструкторы из Великобритании готовили украинских десантников к действиям в условиях городской застройки.
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