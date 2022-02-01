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"Надо быть на голову выше": Тарасова призвала быть готовыми к предвзятому судейству на Олимпиаде-2022

Игры в столице Поднебесной стартуют 4 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов медалей.

1 февраля, 13:56
<p>Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Татьяна Тарасова. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала болельщиков быть готовыми к возможному предвзятому судейству на Олимпийских играх в Пекине.

"Надо быть готовыми к тому, что судить нас будут строго. Особенно в фигурном катании, где мы претендуем на медали. Поэтому всегда надо быть на голову выше, чтобы у судей не было возможности на что-то влиять", — заявила Тарасова Sport24.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

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А ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны, упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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