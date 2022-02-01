Иммунолог Ткаченко перечислила признаки аллергии на холод
Из-за продолжающихся морозов жители России могут жаловаться не только на сухость кожи, но и на кашель, заложенность носа или различные высыпания.
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Выделения из носа или его заложенность, а также высыпания на открытых участках тела являются признаками холодовой аллергии. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Ткаченко.
По её словам, зимой чаще всего пациенты жалуются на две проблемы. Во-первых, это повышенное количество выделений из носа или его заложенность. С данным симптомом человек зачастую сталкивается при входе в отапливаемое помещение из холода или наоборот. Во-вторых, это высыпания на открытых участках тела, которые принято называть крапивницей. При этом симптоме могут проявляться небольшие волдыри на лице, шее, руках и других частях тела. Такие признаки и говорят об аллергии на минусовые температуры.
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