Иммунолог Ткаченко перечислила признаки аллергии на холод

Выделения из носа или его заложенность, а также высыпания на открытых участках тела являются признаками холодовой аллергии. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала аллерголог-иммунолог Ольга Ткаченко.

По её словам, зимой чаще всего пациенты жалуются на две проблемы. Во-первых, это повышенное количество выделений из носа или его заложенность. С данным симптомом человек зачастую сталкивается при входе в отапливаемое помещение из холода или наоборот. Во-вторых, это высыпания на открытых участках тела, которые принято называть крапивницей. При этом симптоме могут проявляться небольшие волдыри на лице, шее, руках и других частях тела. Такие признаки и говорят об аллергии на минусовые температуры.