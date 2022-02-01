НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Инфекционисты Тимаков и Горелов перечислили симптомы у детей, требующие вызова скорой

Новые разновидности коронавируса активно поражают даже детскую часть населения, в связи с чем родители должны очень внимательно относиться к здоровью своих чад, чтобы вовремя заметить опасность.

1 февраля, 15:06
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Важными симптомами коронавируса и ОРВИ у детей, при которых родители должны позвонить в скорую помощь, являются нетипичное для ребёнка поведение, одышка, рвота и сильная слабость. Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков, передаёт kp.ru.

Так, усталость, вялость, спутанность сознания и сильная головная боль у ребёнка должны насторожить родителей. Также к подобным проявлениям болезни относятся сиплое, одышливое, тяжёлое дыхание, рвота и слабость, что говорит об интоксикации при высокой температуре, а боль в спине и тёмная моча с резким запахом указывают на нарушения работы почек, заметил медик.

"Я считаю, что у детей младшего возраста (до пяти лет) осмотр участкового врача всё же обязателен, даже если вам кажется, что ребёнок легко переносит заболевание", — уточнил Тимаков.

Врач Дондурей назвала рост числа больных "омикроном" детей сигналом конца пандемии

Врач Дондурей назвала рост числа больных "омикроном" детей сигналом конца пандемии

Его коллега, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, уточнил, что к симптомам, требующим вызова врача, относятся высокая температура (38,5 градуса), которая не снижается, а только растёт в течение трёх дней, труднокупируемая диарея (частый признак "омикрона" у детей до пяти лет), бледный носогубный треугольник и впалая грудь, указывающие на опасное заболевание бронхов — бронхиолит.

А ранее вирусолог Александр Чепурнов спрогнозировал сроки пика заболеваемости ковидом в России. По мнению специалиста, новым штаммом заразилось уже более 90% россиян, так как вирус распространяется быстро и независимо от того, привит человек или нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1