Инфекционисты Тимаков и Горелов перечислили симптомы у детей, требующие вызова скорой

Важными симптомами коронавируса и ОРВИ у детей, при которых родители должны позвонить в скорую помощь, являются нетипичное для ребёнка поведение, одышка, рвота и сильная слабость. Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков, передаёт kp.ru.

Так, усталость, вялость, спутанность сознания и сильная головная боль у ребёнка должны насторожить родителей. Также к подобным проявлениям болезни относятся сиплое, одышливое, тяжёлое дыхание, рвота и слабость, что говорит об интоксикации при высокой температуре, а боль в спине и тёмная моча с резким запахом указывают на нарушения работы почек, заметил медик.

"Я считаю, что у детей младшего возраста (до пяти лет) осмотр участкового врача всё же обязателен, даже если вам кажется, что ребёнок легко переносит заболевание", — уточнил Тимаков.

Его коллега, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, уточнил, что к симптомам, требующим вызова врача, относятся высокая температура (38,5 градуса), которая не снижается, а только растёт в течение трёх дней, труднокупируемая диарея (частый признак "омикрона" у детей до пяти лет), бледный носогубный треугольник и впалая грудь, указывающие на опасное заболевание бронхов — бронхиолит.