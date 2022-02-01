Доктор Мясников рассказал об опасных последствиях приёма ряда популярных препаратов
При употреблении некоторых лекарств, как отметил медик, необходимо строго следить и при необходимости восполнять уровень важного микроэлемента, который влияет на многие процессы в организме.
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Неправильный приём ряда лекарственных препаратов, которые пациенты пьют годами, может спровоцировать дефицит магния. Об этом предупредил телеведущий и врач Александр Мясников. Он отметил, что активному выводу данного микроэлемента из организма способствуют мочегонные, слабительные средства и ингибиторы протонного насоса. Также, по словам медика, уровень магния могут значительно понизить антибиотики и противогрибковые препараты.
"Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".
В связи с этим врач посоветовал пациентам, которые употребляют вышеперечисленные лекарства, постоянно контролировать уровень магния. Мясников добавил, что этот важный микроэлемент в большом количестве содержится в мясе, птице, бобовых, а также в орехах и горьком шоколаде.
А ранее диетолог Елена Соломатина назвала важный витамин, которого не хватает курильщикам. Такие микроэлементы значительно снижают вред для здоровья никотинозависимых людей.
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