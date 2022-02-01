Доктор Мясников рассказал об опасных последствиях приёма ряда популярных препаратов

Неправильный приём ряда лекарственных препаратов, которые пациенты пьют годами, может спровоцировать дефицит магния. Об этом предупредил телеведущий и врач Александр Мясников. Он отметил, что активному выводу данного микроэлемента из организма способствуют мочегонные, слабительные средства и ингибиторы протонного насоса. Также, по словам медика, уровень магния могут значительно понизить антибиотики и противогрибковые препараты.

"Магний участвует в контроле калия и кальция в организме. Недостаток или избыток калия может убить. Недостаток кальция приводит к судорогам, переломам и потере костной массы. Магний — это такой серый кардинал, который многим управляет", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия-1".

В связи с этим врач посоветовал пациентам, которые употребляют вышеперечисленные лекарства, постоянно контролировать уровень магния. Мясников добавил, что этот важный микроэлемент в большом количестве содержится в мясе, птице, бобовых, а также в орехах и горьком шоколаде.