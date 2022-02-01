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В ВОЗ заявили о готовности оперативно рассмотреть признание любых российских вакцин

Как заметил директор Европейского регионального бюро Ханс Клюге, сейчас активно идёт работа по одобрению "Спутника V", чтобы внести его в список рекомендованных препаратов для экстренного применения.

1 февраля, 16:02
<p>Пункт вакцинации от CoViD-19 в ГУМе © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>MAXIM SHIPENKOV</p>

Пункт вакцинации от CoViD-19 в ГУМе © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова в оперативном порядке рассмотреть любые заявки по признанию российских вакцин. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Нам определённо нужен как можно более широкий список вакцин, и мы приветствуем это. Я наслышан о "Спутнике лайт", используемом также в качестве бустерной вакцины, и о других препаратах. Мы ещё не получали заявок по этим вакцинам, но если получим, то сразу же их рассмотрим", — сказал он.

Также Клюге поведал, что ВОЗ совместно с Россией активно работает над одобрением вакцины "Спутник V". Организация направит в РФ новую инспекцию для оценки производства уже в феврале.

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"Мы продолжаем ускорять совместную работу ВОЗ с российскими органами по внесению "Спутника V" в список рекомендованных вакцин для экстренного применения, что очень и очень многообещающе и в чём есть большая потребность", — подчеркнул директор Европейского регионального бюро.

По словам представителя ВОЗ, сегодня в Москве работает миссия, сотрудничающая с национальными регулирующими органами по данному вопросу. Клюге совместно с главой Всемирной организации здравоохранения доктором Тедросом Аданомом Гебреисусом выразил оптимистичный настрой, несмотря на наличие "некоторых процедур" перед внесением "Спутника V" в соответствующий список.

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"Для всех нас это приоритетная задача, потому что мир до сих пор сталкивается с колоссальным неравенством в доступе к вакцинам. И со своей стороны ВОЗ денно и нощно работает в этом направлении с Российской Федерацией", — резюмировал он.

Ранее Лайф рассказал, что японская клиника представила план испытаний "Спутника V" и "Спутника лайт". Сейчас в этой стране российские препараты доступны по запросу пациентов с целью подтверждения эффективности. Затем вакцинация будет платной.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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