Чернышёва застали в авто с незнакомкой. Это может быть изменившаяся из-за болезни актриса Заворотнюк
У спутницы фигуриста короткая стрижка и круглый овал лица. Невозможно поверить, что это и есть "моя прекрасная няня". Поклонники гадают: может, это мать актрисы?
Фото © Telegram-канал "НеМалахов"
Пётр Чернышёв — известный фигурист и супруг актрисы Анастасии Заворотнюк — попал в объектив камеры наблюдения за рулём машины, когда нарушил ПДД. Кадр из "письма счастья", адресованного спортсмену, опубликовал телеграм-канал "НеМалахов". На пассажирском сиденье рядом с Чернышёвым находилась неизвестная женщина, которую можно принять за его супругу, изменившуюся до неузнаваемости из-за тяжёлой болезни. Некоторые подписчики телеграм-канала уверены, что на кадрах действительно их любимая актриса, но доподлинно личность незнакомки плотного телосложения с экстремально короткой стрижкой неизвестна.
Другую версию выдвинули журналисты издания kp.ru. По их данным, Чернышёв часто управляет машиной, которая зарегистрирована на имя его тёщи — Валентины Борисовны Заворотнюк. То есть не исключено, что сидящая рядом женщина — мать актрисы. Лайф рассказывал, как в 2020 году дочь Заворотнюк опубликовала видео с бабушкой, убедив поклонников, что в этой семье все женщины прекрасны.
Известно, что в 2019 году звезде сериала "Моя прекрасная няня" поставили диагноз глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Актриса перенесла две операции по её удалению — в Германии и Москве. А после наблюдалась в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ) и лежала в её филиале в Барвихе, где о ней, как писали СМИ, неотступно заботился муж, который потратил на лечение супруги около 12 миллионов рублей. В апреле 2020 года сообщалось, что Анастасию Заворотнюк выписали домой. Спустя год стало известно, что состояние актрисы снова ухудшилось, а режиссёр Анатолий Демидов впервые рассказал, что из-за болезни "моя прекрасная няня" лишилась волос на голове, сильно поправилась и носит солнечные очки, закрывающие пол-лица. Она привыкает к вынужденной трансформации, а родные пока стараются не давать ей зеркало, чтобы актриса не расстраивалась. Однако Анастасия по-прежнему ухаживает за собой — макияж, маникюр, дорогая косметика. Звезде делают массажи, и она занимается лечебной гимнастикой с тренером.
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