Чернышёва застали в авто с незнакомкой. Это может быть изменившаяся из-за болезни актриса Заворотнюк

Пётр Чернышёв — известный фигурист и супруг актрисы Анастасии Заворотнюк — попал в объектив камеры наблюдения за рулём машины, когда нарушил ПДД. Кадр из "письма счастья", адресованного спортсмену, опубликовал телеграм-канал "НеМалахов". На пассажирском сиденье рядом с Чернышёвым находилась неизвестная женщина, которую можно принять за его супругу, изменившуюся до неузнаваемости из-за тяжёлой болезни. Некоторые подписчики телеграм-канала уверены, что на кадрах действительно их любимая актриса, но доподлинно личность незнакомки плотного телосложения с экстремально короткой стрижкой неизвестна.

Другую версию выдвинули журналисты издания kp.ru. По их данным, Чернышёв часто управляет машиной, которая зарегистрирована на имя его тёщи — Валентины Борисовны Заворотнюк. То есть не исключено, что сидящая рядом женщина — мать актрисы. Лайф рассказывал, как в 2020 году дочь Заворотнюк опубликовала видео с бабушкой, убедив поклонников, что в этой семье все женщины прекрасны.