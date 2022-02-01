Постпред США при ООН: В Вашингтоне не считают неизбежным "вторжение" РФ на Украину
По словам Линды Томас-Гринфилд, прошедшее 31 января заседание Совета безопасности организации по теме Незалежной — это "абсолютный успех", ведь благодаря нему мир услышал заявления Москвы.
Постпред США при ООН © Twitter / Linda Thomas-Greenfield
В Вашингтоне не считают, что эскалация на Украине неизбежна, и надеются и дальше искать дипломатический выход из сложившейся ситуации. Об этом заявила постоянный представитель США при ОНН Линда Томас-Гринфилд.
"Я бы не сказала, что мы считаем его [вторжение] неизбежным, потому что мы ещё пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации", — сказала она в интервью Национальному общественному радио.
По её словам, Вашингтон даёт возможность Москве обсудить обеспокоенности в сфере безопасности, а также переживания Европы и Украины в этой сфере. При этом прошедшее 31 января заседание Совета безопасности ООН США оценивают как "абсолютный успех", ведь, заметила Томас-Гринфилд, мир услышал то, "что мы слышали от русских".
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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