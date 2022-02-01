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Больше 80% россиян боятся встретиться с бродячими собаками

И лишь менее десятой части граждан России заметили, что им жалко уличных животных и они по возможности подкармливают их. Не боится же псов лишь малая часть опрошенных.

1 февраля, 15:34
<p>Отлов бездомных собак общественной организацией "Право на жизнь" в Калининграде © ТАСС / Виталий Невар</p>

Отлов бездомных собак общественной организацией "Право на жизнь" в Калининграде © ТАСС / Виталий Невар

Сразу 80% россиян видят в бездомных собаках угрозу и опасность. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru, призванного выяснить, сколько граждан живёт в страхе перед сворами бродячих дворняг.

Оказалось, что 67% опрошенных боятся агрессивных уличных собак и всегда стараются обходить их стороной. Некоторые из пользователей высказали своё мнение в комментариях к опросу, что такие животные по сути уже являются дикими и их нужно усыплять. 16% респондентов отметили, что боятся не за себя, а за детей, потому что они не способны справиться даже с одной бродячей собакой, не то что со сворой.

"На меня в детстве нападали псы сворой. Тот, кто защищает собак, подумайте, сможет ли ваш ребёнок отбиться. Мне повезло, что была зима и я был в тёплой куртке. Дворняги прыгали и пытались вцепиться в горло. Одна сзади за капюшон схватила и повалила на землю... Так что тут приходится выбирать, собаки или дети", — поделился историей один из респондентов.

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Однако нашлись и те, кто уличных собак не боится вовсе, так ответили 8% россиян. По их мнению, с бродячими животными без труда можно найти общий язык. Менее десятой части опрошенных (9%) испытывают жалость к бродячим животным и по возможности подкармливают их. Как считает один из респондентов этой группы, виной агрессивного поведения бездомных псов является деятельность самого человека, который орёт на них и "махает палками". Если бы каждый подкармливал таких животных, они бы не нападали, считает пользователь. Всего в опросе в социальных сетях поучаствовало 9,3 тысячи человек.

Ранее Лайф рассказал, как стаффорд москвича, уснувшего пьяным в снегу, растерзал чихуа-хуа и напал на полицейского. По животному пришлось открыть огонь из табельного оружия, дважды ранив его. Хозяина пса разбудили и сделали тест на алкоголь, который показал 0,50 мг/л. По факту произошедшего проводится проверка. Стрельба полицейского по растерзавшему чихуа-хуа стаффорду попала на видео, однако его стоит смотреть только тем, кому исполнилось 18 лет.

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Под Новосибирском заводчицу растерзали её собственные озверевшие бульдоги

Также Лайф описал ещё несколько случаев нападения на женщин и детей стай одичавших псов, которые всё чаще атакуют людей в разных регионах. Так, с конца осени СМИ стало известно о пяти смертельных инцидентах.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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