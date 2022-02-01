Больше 80% россиян боятся встретиться с бродячими собаками

Сразу 80% россиян видят в бездомных собаках угрозу и опасность. Об этом свидетельствуют данные опроса kp.ru, призванного выяснить, сколько граждан живёт в страхе перед сворами бродячих дворняг.

Оказалось, что 67% опрошенных боятся агрессивных уличных собак и всегда стараются обходить их стороной. Некоторые из пользователей высказали своё мнение в комментариях к опросу, что такие животные по сути уже являются дикими и их нужно усыплять. 16% респондентов отметили, что боятся не за себя, а за детей, потому что они не способны справиться даже с одной бродячей собакой, не то что со сворой.

"На меня в детстве нападали псы сворой. Тот, кто защищает собак, подумайте, сможет ли ваш ребёнок отбиться. Мне повезло, что была зима и я был в тёплой куртке. Дворняги прыгали и пытались вцепиться в горло. Одна сзади за капюшон схватила и повалила на землю... Так что тут приходится выбирать, собаки или дети", — поделился историей один из респондентов.

Однако нашлись и те, кто уличных собак не боится вовсе, так ответили 8% россиян. По их мнению, с бродячими животными без труда можно найти общий язык. Менее десятой части опрошенных (9%) испытывают жалость к бродячим животным и по возможности подкармливают их. Как считает один из респондентов этой группы, виной агрессивного поведения бездомных псов является деятельность самого человека, который орёт на них и "махает палками". Если бы каждый подкармливал таких животных, они бы не нападали, считает пользователь. Всего в опросе в социальных сетях поучаствовало 9,3 тысячи человек.