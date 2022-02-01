Летевшие с норвежскими лыжниками на Олимпиаду пассажиры сдали положительный тест на ковид

Два члена олимпийской сборной Норвегии, которые летели в одном самолёте с национальной лыжной командой, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает NRK.

Издание подчёркивает, что заболевшим предстоит сдать второй тест на коронавирус. Если он тоже окажется положительным, то членам делегации предстоит отправиться на изоляцию. Помимо норвежских лыжников этим же бортом летели биатлонисты, сноубордисты и члены сборной по фристайлу.