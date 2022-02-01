Burger King попросил Минпромторг снять эмбарго на импортный сыр

Сеть ресторанов фастфуда Burger King направила в Минпромторг обращение с просьбой отменить продовольственное эмбарго на импортные сыры из-за нехватки продукции отечественного производства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

"Burger King обратился в Минпромторг с просьбой об отмене антисанкций, связанных с поставками импортного сыра в Россию", — говорится в записи.

В компании отметили, что данная просьба связана с возросшим спросом посетителей на продукцию, содержащую сыр. Причём Burger King сталкивается с тем, что поставщики не могут удовлетворить такой стремительный рост спроса. В пресс-службе министерства заметили, что письмо пока не поступало.