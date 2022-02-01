Глава приюта Беленькая заявила о вине хозяина в нападении стаффорда на чихуа-хуа в Москве

Владелица Шереметьевского приюта Беленькая оправдала нападение приютского стаффорда на маленькую собаку. Видео © Telegram/SHOT

Директор Шереметьевского приюта для собак Ирэн Беленькая встала на защиту стаффорда, который ранее растерзал маленькую собаку породы чихуа-хуа в Москве. Отметим, что пёс отправился в семью именно из этого учреждения. По словам женщины, за произошедшее полностью отвечал хозяин, так как на собаку надо было надевать намордник.

В беседе с SHOT руководитель заверила, что стаффорд не проявлял агрессии, когда занимался с кинологом. Она также уверена, что животное не может накинуться ни на человека, ни на другую собаку при должном воспитании.

"Держать надо собаку, надевать намордник надо в подъезде! У нас всё это предусмотрено, хозяин должен нести ответственность! Надо собаку на поводке, с намордником! Если люди дебилы", — заявила Беленькая.

Также уточняется, что раненный полицейским стаффорд сейчас находится в частной ветклинике, ему предстоит операция. По мнению ветеринаров, шансов выжить у пса практически нет.