МГБ ДНР: К минированию администрации в Донецке причастны украинские спецслужбы

В Министерстве государственной безопасности ДНР заявили, что за минированием здания Администрации Киевского района Донецка стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерством государственной безопасности при содействии Министерства внутренних дел ДНР предотвращён террористический акт украинских спецслужб в здании Администрации Киевского района города Донецка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, анонимное сообщение о наличии взрывного устройства пришло 1 февраля на электронную почту, после чего сотрудников эвакуировали. При обследовании здания администрации спецслужбами было найдено СВУ с поражающими элементами. Оно состояло из четырёх четырёхсотграммовых тротиловых шашек и четырёх электродетонаторов. Уточняется, что сработать СВУ должно было с помощью звонка на мобильный телефон.

Сотрудники МВД ДНР уничтожили взрывчатку на месте обнаружения. Пострадавших нет.