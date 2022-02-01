МГБ ДНР: К минированию администрации в Донецке причастны украинские спецслужбы
Анонимное сообщение о наличии взрывного устройства пришло на электронную почту. При проверке спецслужбами было найдено СВУ с поражающими элементами.
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В Министерстве государственной безопасности ДНР заявили, что за минированием здания Администрации Киевского района Донецка стоят украинские спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Министерством государственной безопасности при содействии Министерства внутренних дел ДНР предотвращён террористический акт украинских спецслужб в здании Администрации Киевского района города Донецка", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, анонимное сообщение о наличии взрывного устройства пришло 1 февраля на электронную почту, после чего сотрудников эвакуировали. При обследовании здания администрации спецслужбами было найдено СВУ с поражающими элементами. Оно состояло из четырёх четырёхсотграммовых тротиловых шашек и четырёх электродетонаторов. Уточняется, что сработать СВУ должно было с помощью звонка на мобильный телефон.
Сотрудники МВД ДНР уничтожили взрывчатку на месте обнаружения. Пострадавших нет.
Ранее Лайф рассказывал, что разведка ДНР узнала детали подготовки ВСУ к наступлению в Донбассе. По её данным, инструкторы из Великобритании готовили украинских десантников к действиям в условиях городской застройки.
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