Лёд упал на женщину с двумя детьми в подмосковной Балашихе
Всё трое доставлены в больницу с повреждениями. Прокуратура региона начала проверку соблюдения мер по уборке крыш и придомовой территории.
Место падения льда на людей в Балашихе © LIFE
Женщина и двое детей пострадали при падении льда с крыши дома в подмосковной Балашихе. Как стало известно Лайфу, все трое госпитализированы.
Всё произошло 1 февраля на проспекте Ленина у дома 4/6. Пострадавших увезли на скорой. У 35-летней Татьяны Г. диагностировали ушибы, пятилетний и девятилетний мальчики получили черепно-мозговые травмы и ушибы.
Прокуратура Московской области начала проверку. В ходе неё будет дана оценка соблюдению требований законодательства должностными лицами, а также полноте принятых мер по устранению ледяных глыб и снежных навесов с кровель многоквартирных домов и своевременной уборке придомовой территории.
Ранее Лайф рассказывал, как сахалинские рыбаки пустились наутёк, когда лёд под ними откололся от берега. Один из любителей зимней рыбалки оступился и едва не провалился — ему повезло, что рядом было много людей и они сразу пришли на помощь.
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