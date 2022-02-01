Лёд упал на женщину с двумя детьми в подмосковной Балашихе

Женщина и двое детей пострадали при падении льда с крыши дома в подмосковной Балашихе. Как стало известно Лайфу, все трое госпитализированы.

Всё произошло 1 февраля на проспекте Ленина у дома 4/6. Пострадавших увезли на скорой. У 35-летней Татьяны Г. диагностировали ушибы, пятилетний и девятилетний мальчики получили черепно-мозговые травмы и ушибы.

Прокуратура Московской области начала проверку. В ходе неё будет дана оценка соблюдению требований законодательства должностными лицами, а также полноте принятых мер по устранению ледяных глыб и снежных навесов с кровель многоквартирных домов и своевременной уборке придомовой территории.