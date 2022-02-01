"Все друг друга шарахаются": Биатлонистка Резцова рассказала об атмосфере на Олимпиаде в Пекине
Игры в столице Поднебесной стартуют уже через три дня. Всего на них разыграют 109 комплектов медалей.
Кристина Резцова (ОКР). Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская биатлонистка Кристина Резцова в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказала о напряжённой из-за коронавируса атмосфере в Олимпийской деревне на Играх в Пекине.
"Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг друга шарахаются", — заметила Резцова.
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Она также отметила, что в тренажёрном зале и столовой место каждого спортсмена огорожено от другого плёнкой, а находиться в помещениях, в том числе и во время тренировочных занятий, необходимо в масках.
Ранее Лайф сообщал, что из-за двух положительных тестов на коронавирус принять участие в Олимпийских играх в Пекине не сможет Валерия Васнецова. Вместо неё в расположение команды прибудет Евгения Буртасова, которая на прошлой неделе взяла два золота на чемпионате Европы в немецком Арбере.
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