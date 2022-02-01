"Все друг друга шарахаются": Биатлонистка Резцова рассказала об атмосфере на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Кристина Резцова в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказала о напряжённой из-за коронавируса атмосфере в Олимпийской деревне на Играх в Пекине.

"Хожу только в столовую и на тренировки. Стараюсь вообще ни с кем не общаться. Да я не одна такая. Тут все друг друга шарахаются", — заметила Резцова.

Она также отметила, что в тренажёрном зале и столовой место каждого спортсмена огорожено от другого плёнкой, а находиться в помещениях, в том числе и во время тренировочных занятий, необходимо в масках.