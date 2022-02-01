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Игрок "Вашингтона" рассказал о вредной привычке Овечкина, на которую он регулярно тратится

В этом сезоне капитан "столичных" сумел набрать 58 баллов за результативность, занимая в таблице лидеров лиги пятое место.

1 февраля, 14:27
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Nick Wass</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Nick Wass

Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер рассказал о любви Александра Овечкина к сэндвичам из сети заведений Subway.

"Каждый раз, когда мы садимся в самолёт, он всегда берёт в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич. Он всегда приезжает к самолёту, садится и просто ест этот огромный (длиной в фут) острый итальянский сэндвич", — заявил Эллер.

Эксперты назвали Овечкина главным фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку НХЛ

Эксперты назвали Овечкина главным фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку НХЛ

Форвард также заметил, что Овечкин любит брать сэндвичи, несмотря на то что в самолёте и на тренировочной базе команды хорошо организовано питание. Однако россиянин всё равно готов регулярно тратить по семь долларов на свою любимую еду.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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