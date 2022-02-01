Игрок "Вашингтона" рассказал о вредной привычке Овечкина, на которую он регулярно тратится

Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер рассказал о любви Александра Овечкина к сэндвичам из сети заведений Subway.

"Каждый раз, когда мы садимся в самолёт, он всегда берёт в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич. Он всегда приезжает к самолёту, садится и просто ест этот огромный (длиной в фут) острый итальянский сэндвич", — заявил Эллер.