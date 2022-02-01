Игрок "Вашингтона" рассказал о вредной привычке Овечкина, на которую он регулярно тратится
В этом сезоне капитан "столичных" сумел набрать 58 баллов за результативность, занимая в таблице лидеров лиги пятое место.
Фото © ТАСС / AP Photo / Nick Wass
Нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Ларс Эллер рассказал о любви Александра Овечкина к сэндвичам из сети заведений Subway.
"Каждый раз, когда мы садимся в самолёт, он всегда берёт в Subway острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич. Он всегда приезжает к самолёту, садится и просто ест этот огромный (длиной в фут) острый итальянский сэндвич", — заявил Эллер.
Форвард также заметил, что Овечкин любит брать сэндвичи, несмотря на то что в самолёте и на тренировочной базе команды хорошо организовано питание. Однако россиянин всё равно готов регулярно тратить по семь долларов на свою любимую еду.
Комментариев: 0