ГБР Украины опровергло слухи о суициде расстрелявшего сослуживцев срочника

Государственное бюро расследований Украины опровергло появившиеся в Сети слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле сослуживцев Артёма Рябчука. Сейчас срочник находится под стражей, его жизни ничего не угрожает.

"Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщила пресс-служба бюро.

В ГБР Украины также заверили, что делают всё возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.