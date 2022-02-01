НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

ГБР Украины опровергло слухи о суициде расстрелявшего сослуживцев срочника

В бюро также заверили, что делают всё возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

1 февраля, 14:32
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/photos/2083540055134957" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ГБР Украины"</a></p>

Фото © Facebook / "ГБР Украины"

Государственное бюро расследований Украины опровергло появившиеся в Сети слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле сослуживцев Артёма Рябчука. Сейчас срочник находится под стражей, его жизни ничего не угрожает.

"Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщила пресс-служба бюро.

Зеленский сменил главу Нацгвардии из-за расстрела срочником солдат в Днепре

Зеленский сменил главу Нацгвардии из-за расстрела срочником солдат в Днепре

В ГБР Украины также заверили, что делают всё возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что украинский срочник признал в суде свою вину и раскаялся. Артём Рябчук попросил отправить его не на гауптвахту, а в следственный изолятор. В итоге суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

"Это всё игра": Психолог Коржаева назвала детской защитной реакцией улыбку украинского стрелка

"Это всё игра": Психолог Коржаева назвала детской защитной реакцией улыбку украинского стрелка

Напомним, 27 января в украинском городе Днепр срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Среди жертв оказалась сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1