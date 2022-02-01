ГБР Украины опровергло слухи о суициде расстрелявшего сослуживцев срочника
В бюро также заверили, что делают всё возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.
Фото © Facebook / "ГБР Украины"
Государственное бюро расследований Украины опровергло появившиеся в Сети слухи о самоубийстве подозреваемого в расстреле сослуживцев Артёма Рябчука. Сейчас срочник находится под стражей, его жизни ничего не угрожает.
"Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщила пресс-служба бюро.
В ГБР Украины также заверили, что делают всё возможное, чтобы как можно скорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.
Ранее Лайф сообщал, что украинский срочник признал в суде свою вину и раскаялся. Артём Рябчук попросил отправить его не на гауптвахту, а в следственный изолятор. В итоге суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
Напомним, 27 января в украинском городе Днепр срочник Артём Рябчук расстрелял сослуживцев. В результате пять человек погибли, а ещё пятеро получили ранения. Среди жертв оказалась сотрудница завода "Южмаш". Стрелка задержали, он сам связался с правоохранителями и сдался в руки властям. Рябчуку грозит пожизненное заключение. Следствие будет проверять, не оказывалось ли на военнослужащего "психологическое давление в коллективе", при этом в Раде уже заявили, что срочник в течение пары месяцев подвергался дедовщине.
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