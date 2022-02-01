Генерал ВСУ Забродский: Харьков, Днепр и Одесса до сих пор мечтают войти в состав РФ

Левобережная часть Украины до сих пор хотела бы отделиться от страны. Об этом заявил генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Забродский. Он заметил, что жители этих регионов мечтают "о какой-то Новороссии".

"Имеется в виду та часть населения, которая до сих пор мечтает о какой-то Новороссии, о том, чтобы стать очередной провинцией или войти в состав Южного федерального округа. И это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон и аж до Одессы", — сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

Забродский командовал Высокомобильными десантными войсками ВСУ. В России в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям "Применение запрещённых средств и методов ведения войны" и "Геноцид".

А ранее Лайф рассказывал, как Михаил Забродский, также являющийся депутатом Верховной рады от партии "Европейская солидарность", поставил подножку журналисту, задавшему экс-президенту Петру Порошенко неудобный вопрос. Инцидент произошёл в аэропорту Варшавы, откуда политик прилетел в Киев.