Мишустин призвал сделать работу поликлиник более удобной для россиян

Поликлиникам необходимо обеспечить индивидуальный подход к пациентам, а посещение врачей должно стать более удобным и быстрым. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по реализации и результатам инициатив социально-экономического развития РФ.

"Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, которые волнуют людей. Именно первичное звено здравоохранения сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки, врачи помогают большому количеству заболевших, число которых увеличивается каждый день", — указал председатель правительства.

Мишустин подчеркнул, что уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках было более удобным и быстрым для граждан не только в период пандемии, но и после него. Он отметил, что важно обеспечить индивидуальный подход к лечению людей, а современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Кроме того, нужно сократить сроки ожидания приёма у специалистов и избавить медперсонал от бумажной работы и "бесконечных отчётов", добавил глава кабмина.

Мишустин также сообщил о скором запуске программы развития медицинской реабилитации. В рамках проекта планируется создать современную инфраструктуру, чтобы пациенты могли пройти медицинскую реабилитацию на всех этапах лечения.

"В ближайшие несколько лет предстоит оснастить свыше 60% медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, нужным оборудованием, подготовить профильных специалистов. Такая помощь должна стать действительно доступной для граждан", — отметил премьер-министр.

Также планируется реализация программы "Санитарный щит", направленной на сохранение здоровья россиян. По словам Мишустина, эта инициатива стала ответом на пандемию коронавируса и на возможные будущие вызовы. Он отметил необходимость научиться действовать на опережение, прогнозировать риски, а при появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики.