В Петербурге стали известны победители конкурса на лучшую открытку для ветеранов
Работы будут обсуждаться с ветеранскими организациями, после чего открытки отправятся в печать. На каждой из них будет написано персональное поздравление с Днём Победы от губернатора.
Работа Екатерины Оплетаевой, которая получила первое место © "Петербургский дневник"
В Санкт-Петербурге Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации завершил голосование за лучшую открытку для ветеранов на День Победы, в котором приняли участие студенты Художественно-промышленной академии имени Штиглица. Согласно итогам конкурса, первое место заняла Екатерина Оплетаева, сообщает газета "Петербургский дневник".
Отмечается, что второе и третье место в конкурсе получили Роксана Бойлиева и Елена Козлова соответственно. Проголосовать за лучшую работу можно было на сайте и в соцсетях петербургского издания, а также по телефону кол-центра. В общей сложности на суд жюри было представлено около 300 работ, из которых отобрали 13 макетов для онлайн-голосования.
"Благодарю всех неравнодушных петербуржцев, принявших участие в голосовании. Следующим шагом нашего проекта будет направление выбранных эскизов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. При содействии коллег мы планируем обсудить победившие в конкурсе концепции с общественными ветеранскими организациями. Нам очень важно их мнение", — сообщила заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.
Она также отметила, что после обсуждений будет изготовлен оригинал-макет. Затем после окончательного утверждения открытки отправятся в печать. На каждой из них будет написано персональное обращение и поздравление губернатора города Александра Беглова с Днём Победы.
Ранее "Волонтёры Победы" приняли участие в мероприятиях к 78-летию снятия блокады Ленинграда. В частности, участники движения внесли свой вклад в организацию траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище, а также помогают на акции "900 дней и ночей".
Комментариев: 0