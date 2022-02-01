В Петербурге стали известны победители конкурса на лучшую открытку для ветеранов

В Санкт-Петербурге Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации завершил голосование за лучшую открытку для ветеранов на День Победы, в котором приняли участие студенты Художественно-промышленной академии имени Штиглица. Согласно итогам конкурса, первое место заняла Екатерина Оплетаева, сообщает газета "Петербургский дневник".

Отмечается, что второе и третье место в конкурсе получили Роксана Бойлиева и Елена Козлова соответственно. Проголосовать за лучшую работу можно было на сайте и в соцсетях петербургского издания, а также по телефону кол-центра. В общей сложности на суд жюри было представлено около 300 работ, из которых отобрали 13 макетов для онлайн-голосования.







"Благодарю всех неравнодушных петербуржцев, принявших участие в голосовании. Следующим шагом нашего проекта будет направление выбранных эскизов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. При содействии коллег мы планируем обсудить победившие в конкурсе концепции с общественными ветеранскими организациями. Нам очень важно их мнение", — сообщила заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.

Она также отметила, что после обсуждений будет изготовлен оригинал-макет. Затем после окончательного утверждения открытки отправятся в печать. На каждой из них будет написано персональное обращение и поздравление губернатора города Александра Беглова с Днём Победы.