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В Петербурге стали известны победители конкурса на лучшую открытку для ветеранов

Работы будут обсуждаться с ветеранскими организациями, после чего открытки отправятся в печать. На каждой из них будет написано персональное поздравление с Днём Победы от губернатора.

1 февраля, 14:06

Работа Екатерины Оплетаевой, которая получила первое место © "Петербургский дневник"

В Санкт-Петербурге Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации завершил голосование за лучшую открытку для ветеранов на День Победы, в котором приняли участие студенты Художественно-промышленной академии имени Штиглица. Согласно итогам конкурса, первое место заняла Екатерина Оплетаева, сообщает газета "Петербургский дневник".

Отмечается, что второе и третье место в конкурсе получили Роксана Бойлиева и Елена Козлова соответственно. Проголосовать за лучшую работу можно было на сайте и в соцсетях петербургского издания, а также по телефону кол-центра. В общей сложности на суд жюри было представлено около 300 работ, из которых отобрали 13 макетов для онлайн-голосования.

  • Работа Екатерины Оплетаевой, которая получила первое место © "Петербургский дневник"
    Работа Екатерины Оплетаевой, которая получила первое место © "Петербургский дневник"
  • Работа Роксаны Бойлиевой, она заняла второе место © "Петербургский дневник"
    Работа Роксаны Бойлиевой, она заняла второе место © "Петербургский дневник"
  • Работа Елены Козловой, ей досталось третье место © "Петербургский дневник"
    Работа Елены Козловой, ей досталось третье место © "Петербургский дневник"

Работа Екатерины Оплетаевой, которая получила первое место © "Петербургский дневник"

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"Благодарю всех неравнодушных петербуржцев, принявших участие в голосовании. Следующим шагом нашего проекта будет направление выбранных эскизов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. При содействии коллег мы планируем обсудить победившие в конкурсе концепции с общественными ветеранскими организациями. Нам очень важно их мнение", — сообщила заместитель председателя Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова.

Она также отметила, что после обсуждений будет изготовлен оригинал-макет. Затем после окончательного утверждения открытки отправятся в печать. На каждой из них будет написано персональное обращение и поздравление губернатора города Александра Беглова с Днём Победы.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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