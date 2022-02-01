Экс-советник Зеленского Арестович объяснил, из-за чего президент злится на США
Он убеждён, что Вашингтон использует Киев исключительно в качестве инструмента давления на Москву. В связи с этим он призвал власти страны отстаивать свою независимость.
Владимир Зеленский © Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский злится на американских политиков из-за того, что те ежедневно заявляют об угрозе "российского вторжения". Об этом сообщил бывший советник лидера Незалежной Алексей Арестович.
"Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетели за месяц c Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду", — отметил Арестович в эфире телеканала UkrLife.
Экс-советник украинского лидера убеждён, что Вашингтон использует Киев исключительно в качестве инструмента давления на Москву, совершенно не задумываясь о последствиях. В связи с этим Арестович призвал власти встать на защиту независимости Незалежной перед западными странами.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
Ранее Лайф сообщал, что Зеленский анонсировал создание нового альянса Украины — с Великобританией и Польшей. При этом он не раскрыл, в чём заключается партнёрство стран. Отмечается, что договорённости документально будут закреплены во время визита в Киев премьер-министров Великобритании и Польши Бориса Джонсона и Матеуша Моравецкого.
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