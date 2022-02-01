Экс-советник Зеленского Арестович объяснил, из-за чего президент злится на США

Президент Украины Владимир Зеленский злится на американских политиков из-за того, что те ежедневно заявляют об угрозе "российского вторжения". Об этом сообщил бывший советник лидера Незалежной Алексей Арестович.

"Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа", прямым текстом говорит: "Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 миллиарда улетели за месяц c Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду", — отметил Арестович в эфире телеканала UkrLife.

Экс-советник украинского лидера убеждён, что Вашингтон использует Киев исключительно в качестве инструмента давления на Москву, совершенно не задумываясь о последствиях. В связи с этим Арестович призвал власти встать на защиту независимости Незалежной перед западными странами.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.