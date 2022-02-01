Глава ЛНР Пасечник вновь ввёл комендантский час в республике

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник распорядился возобновить действие в регионе комендантского часа с 1 февраля. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр" со ссылкой на указ главы республики.

Ограничение на перемещение транспорта и людей действует с 23:00 до 04:00 (время совпадает с московским), нарушение на один час и более влечёт за собой административную ответственность.