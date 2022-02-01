Глава ЛНР Пасечник вновь ввёл комендантский час в республике
Напомним, что на территории ДНР и ЛНР данное ограничение начало действовать с начала вооружённого конфликта в 2014 году.
Леонид Пасечник. Фото © ТАСС / Александр Река
Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник распорядился возобновить действие в регионе комендантского часа с 1 февраля. Об этом сообщает агентство "Луганскинформцентр" со ссылкой на указ главы республики.
Ограничение на перемещение транспорта и людей действует с 23:00 до 04:00 (время совпадает с московским), нарушение на один час и более влечёт за собой административную ответственность.
Ранее Пасечник приостанавливал действие комендантского часа с 1 октября 2021 года по 1 февраля 2022 года. Напомним, что на территории ДНР и ЛНР данное ограничение начало действовать с начала вооружённого конфликта в 2014 году.
Недавно в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным Луганска, Украина стягивает к линии соприкосновения военную технику: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Кроме того, фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин также заявил о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс. А начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил, что в Донбассе замечены наёмники из американской ЧВК Academi.
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