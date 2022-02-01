Голикова рассказала о новых опциях в личном кабинете "Моё здоровье"
Также вице-премьер поблагодарила граждан, которые помогли контролировать безопасность вакцинации от ковида, заполняя дневники самонаблюдения. По её словам, их вело почти 14,5 миллиона человек.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
В 2022 году в личном кабинете онлайн-сервиса "Моё здоровье" появятся новые опции, в частности, россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства.
"Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, — отслеживать статус подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их", — сказала Голикова, уточнив, что результаты экспертизы поступят на портал "Госуслуги".
Вместе с тем вице-премьер отметила, что изменится процедура установления инвалидности, к 2024 году провести её будет возможно без запроса документов от человека. Также Голикова поблагодарила граждан, которые помогли контролировать безопасность вакцинации от коронавируса, заполняя дневники самонаблюдения. По её словам, их вело почти 14,5 миллиона россиян.
А ранее в Минцифры сообщили, что вызвать врача на дом через "Госуслуги" можно в 52 регионах России. В ведомстве отметили, что в прошлом году этой услугой жители страны воспользовались около миллиона раз.
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