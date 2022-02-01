Голикова рассказала о новых опциях в личном кабинете "Моё здоровье"

В 2022 году в личном кабинете онлайн-сервиса "Моё здоровье" появятся новые опции, в частности, россияне смогут получать информацию о выписанных лекарствах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства.

"Граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, смогут получить информацию о выписанных и отпущенных лекарственных препаратах, а те, кто проходит медико-социальную экспертизу, — отслеживать статус подготовки своих документов в медицинской организации и рассмотрения их", — сказала Голикова, уточнив, что результаты экспертизы поступят на портал "Госуслуги".