Экс-полицейского, стрелявшего по людям в Екатеринбурге, приговорили к 18 годам колонии

Последнее слово Сергея Болкова, который устроил стрельбу по людям из окна квартиры в Екатеринбурге © t.me / shot_shot

Свердловский областной суд приговорил бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова из Екатеринбурга, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу по людям из окна квартиры, к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

"Болкова признать виновным и по совокупности назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы два года", — постановил судья.

Адвокат обвиняемого сообщил, что после обсуждения приговора с Болковым было принято решение не подавать апелляцию. Сам же бывший сотрудник ППС в своём последнем слове попросил суд вынести максимально справедливое и строгое наказание, чтобы россияне увидели, что перед законом все люди равны. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

"Прошу наказать меня по всей строгости закона, так как сам всю свою сознательную жизнь я защищал людей, защищал закон, совершил преступление, так как был подготовлен системой. Специально, не специально; помню, не помню — здесь не должно учитываться. <...> Я официально прошу суд вынести мне максимально справедливое наказание, чтобы все положительные и отрицательные, законопослушные и ведущие асоциальный образ жизни граждане нашей страны увидели и услышали, что перед законом мы все равны", — заявил Болков в своём последнем слове.