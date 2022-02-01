Экс-полицейского, стрелявшего по людям в Екатеринбурге, приговорили к 18 годам колонии
Сам же бывший правоохранитель в своём последнем слове попросил суд вынести максимально справедливое и строгое наказание, чтобы россияне увидели, что перед законом все люди равны.
Суд приговорил бывшего пэпээсника, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, к 18 годам колонии © t.me / shot_shot
Последнее слово Сергея Болкова, который устроил стрельбу по людям из окна квартиры в Екатеринбурге © t.me / shot_shot
Свердловский областной суд приговорил бывшего сотрудника ППС Сергея Болкова из Екатеринбурга, который 30 мая 2021 года устроил стрельбу по людям из окна квартиры, к 18 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
"Болкова признать виновным и по совокупности назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы два года", — постановил судья.
Адвокат обвиняемого сообщил, что после обсуждения приговора с Болковым было принято решение не подавать апелляцию. Сам же бывший сотрудник ППС в своём последнем слове попросил суд вынести максимально справедливое и строгое наказание, чтобы россияне увидели, что перед законом все люди равны. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
"Прошу наказать меня по всей строгости закона, так как сам всю свою сознательную жизнь я защищал людей, защищал закон, совершил преступление, так как был подготовлен системой. Специально, не специально; помню, не помню — здесь не должно учитываться. <...> Я официально прошу суд вынести мне максимально справедливое наказание, чтобы все положительные и отрицательные, законопослушные и ведущие асоциальный образ жизни граждане нашей страны увидели и услышали, что перед законом мы все равны", — заявил Болков в своём последнем слове.
По его словам, люди, которые, как и он, прошли подготовку государственной системой, должны нести более суровое наказание. Вместе с тем обвиняемый принёс свои извинения семье пострадавшего ребёнка. Кроме того, Болков обратился и к представителям силовых структур Екатеринбурга и Свердловской области, попросив у них прощения за то, что он "поставил пятно на форме своим чудовищным преступлением".
Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры вечером 30 мая. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочку пришлось ввести в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, его быстро выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.
Комментариев: 0