Актёр Сухоруков раскрыл, почему Балабанов не стал снимать фильм "Брат-3"

Актёр Виктор Сухоруков рассказал, как в своё время предлагал режиссёру Алексею Балабанову снять третью часть культового фильма "Брат". Однако тот категорически отказался, объяснив это тем, что у него с профессиональной точки зрения нет видения "этого времени".

"Лёша [Балабанов] сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду". Он говорит: "Я не знаю этого времени". И, может быть, именно понимание и чувство времени Лёшка победил и с фильмом "Брат", и с фильмом "Брат-2", — сказал Сухоруков в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

При этом актёр отметил, что придумал сюжет для продолжения культового фильма. Так, по его словам, события третьей части "Брата" должны были развернуться в США. По задумке, мексиканцы похищают исполнителя роли Виктора Багрова для того, чтобы привезти в танкере в Санкт-Петербург. Там Виктор пытается найти брата Данилу Багрова. В конце они должны встретиться, но Виктора убивают выстрелом в спину.