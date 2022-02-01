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Актёр Сухоруков раскрыл, почему Балабанов не стал снимать фильм "Брат-3"

При этом исполнитель роли Виктора Багрова отметил, что придумал сюжет для продолжения культового фильма. Так, по его словам, события третьей части должны были развернуться в США.

1 февраля, 15:24
<p>Кадр из фильма "Брат-2" © <a href="https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1600647/6167c81e-92a7-4d2e-a717-08119cb1bbcd/orig" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Брат-2" © "Кинопоиск"

Актёр Виктор Сухоруков рассказал, как в своё время предлагал режиссёру Алексею Балабанову снять третью часть культового фильма "Брат". Однако тот категорически отказался, объяснив это тем, что у него с профессиональной точки зрения нет видения "этого времени".

"Лёша [Балабанов] сказал такую фразу: "Пусть делает кто хочет, что хочет, я этого делать не буду". Он говорит: "Я не знаю этого времени". И, может быть, именно понимание и чувство времени Лёшка победил и с фильмом "Брат", и с фильмом "Брат-2", — сказал Сухоруков в передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале.

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При этом актёр отметил, что придумал сюжет для продолжения культового фильма. Так, по его словам, события третьей части "Брата" должны были развернуться в США. По задумке, мексиканцы похищают исполнителя роли Виктора Багрова для того, чтобы привезти в танкере в Санкт-Петербург. Там Виктор пытается найти брата Данилу Багрова. В конце они должны встретиться, но Виктора убивают выстрелом в спину.

К слову, над третьей частью "Брата" уже больше года работает Стас Барецкий. Ранее Лайф писал о пополнении в актёрском составе киноленты "Брат-3". Скандальный шоумен рассказал, что в фильме снимутся Кирилл Руки-Базуки Терёшин, Сергей Шнуров и Никита Джигурда, а также Вячеслав Дацик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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