Норвежский суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении

Окружной суд норвежского Телемарка отказал в условно-досрочном освобождении ультраправому радикалу Андерсу Брейвику, который отбывает наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Об этом говорится в решении инстанции, сообщает NRK.

"Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернётся к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года", — говорится в обосновании суда.

При этом, как сообщил его адвокат Эйстен Стуррвик, осуждённый планирует обжаловать решение. Юрист также добавил, что сейчас они работают над иском к Норвегии, так как "условия отбывания Брейвиком наказания противоречат правам человека".