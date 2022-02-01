Норвежский суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении
В решении, принятом единогласно, указывается, что психиатрические характеристики террориста за это время не поменялись и есть риск, что он вернётся к установкам, приведшим к трагедии.
Рассмотрение прошения об условно-досрочном освобождении праворадикала Андерса Брейвика в Шиене, Норвегия. 19 января 2022 года © ТАСС / OLE BERG-RUSTEN / POOL
Окружной суд норвежского Телемарка отказал в условно-досрочном освобождении ультраправому радикалу Андерсу Брейвику, который отбывает наказание за совершение терактов в Норвегии в июле 2011 года. Об этом говорится в решении инстанции, сообщает NRK.
"Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернётся к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года", — говорится в обосновании суда.
При этом, как сообщил его адвокат Эйстен Стуррвик, осуждённый планирует обжаловать решение. Юрист также добавил, что сейчас они работают над иском к Норвегии, так как "условия отбывания Брейвиком наказания противоречат правам человека".
Напомним, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центре Осло и ещё 69 — в летнем молодёжном лагере Рабочей партии в пригороде норвежской столицы. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы. Окончательно свою вину Брейвик до сих пор не признал, заявляя, что действовал в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры. В сентябре 2020 года норвежский радикал захотел выйти по УДО. Брейвик подписал прошение своим настоящим именем и ещё одним — Фритьоф Хансен. Такое имя он взял себе за решёткой.
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