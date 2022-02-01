Зачинщица смертельной драки из-за ссоры в родительском чате в Волгограде не признала вину

Сестра Арсена Мелконяна, которого обвиняют в убийстве волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, не признала своей вины. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. Сама Анна Мелконян также является фигуранткой уголовного дела, так как именно у неё случился конфликт с погибшим, ей инкриминируются сразу три статьи, в том числе за подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Во время заседания, которое прошло 1 февраля в Центральном районном суде Волгограда, подсудимая пояснила, что о ссоре в родительском чате она якобы не сообщала ни брату Арсену Мелконяну, ни мужу Арману Смбатяну.

"Со слов подсудимой, с какими-либо просьбами к своим родственникам о защите её чести в связи с данным конфликтом она не обращалась", — добавили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается. Следующее судебное заседание состоится уже 3 февраля. Добавим, что Анна Мелконян продолжает находиться под домашним арестом, а её брат Арсен и супруг Арман Смбатян — в СИЗО.