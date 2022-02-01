Зачинщица смертельной драки из-за ссоры в родительском чате в Волгограде не признала вину
Подсудимая пояснила, что с какими-либо просьбами к своим родственникам о защите её чести в связи с произошедшим конфликтом она не обращалась. Следующее заседание состоится 3 февраля.
Анна Мелконян © Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области
Сестра Арсена Мелконяна, которого обвиняют в убийстве волгоградца Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате, не признала своей вины. Об этом журналистам сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области. Сама Анна Мелконян также является фигуранткой уголовного дела, так как именно у неё случился конфликт с погибшим, ей инкриминируются сразу три статьи, в том числе за подстрекательство и пособничество в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Во время заседания, которое прошло 1 февраля в Центральном районном суде Волгограда, подсудимая пояснила, что о ссоре в родительском чате она якобы не сообщала ни брату Арсену Мелконяну, ни мужу Арману Смбатяну.
"Со слов подсудимой, с какими-либо просьбами к своим родственникам о защите её чести в связи с данным конфликтом она не обращалась", — добавили в пресс-службе.
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Расследование уголовного дела продолжается. Следующее судебное заседание состоится уже 3 февраля. Добавим, что Анна Мелконян продолжает находиться под домашним арестом, а её брат Арсен и супруг Арман Смбатян — в СИЗО.
Лайф напоминает, что трагический инцидент произошёл 23 октября 2020 года. Роман Гребенюк поссорился с Анной Мелконян, мамой одноклассницы своей дочери, в родительском чате. Женщина рассказала об этом мужу и брату. Последний назначил встречу "обидчику" в отделении Сбербанка и нанёс ему сильнейший удар кастетом по голове, проломив основание черепа. В результате у пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, он впал в кому. 1 ноября того года стало известно, что Роман умер, не приходя в сознание.
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