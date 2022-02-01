Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

Возможное включение Украины в НАТО может спровоцировать военную операцию в Крыму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Представьте, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс <...> Нам что? Воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — сказал российский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ответить открыто, будет Незалежная принята в НАТО или нет. При этом он подчеркнул, что страна будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.