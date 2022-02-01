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Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс

По словам главы государства, на Западе никто не подумал, что если Незалежная, будучи членом блока, попытается вернуть Крым, то Москве придётся защищать свою территорию.

1 февраля, 17:47
<p>Владимир Путин © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67271/photos/67108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Возможное включение Украины в НАТО может спровоцировать военную операцию в Крыму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Представьте, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс <...> Нам что? Воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — сказал российский лидер.

Столтенберг признал, что НАТО не знает истинных намерений России насчёт Украины

Столтенберг признал, что НАТО не знает истинных намерений России насчёт Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ответить открыто, будет Незалежная принята в НАТО или нет. При этом он подчеркнул, что страна будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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