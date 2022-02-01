Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
По словам главы государства, на Западе никто не подумал, что если Незалежная, будучи членом блока, попытается вернуть Крым, то Москве придётся защищать свою территорию.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Возможное включение Украины в НАТО может спровоцировать военную операцию в Крыму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Представьте, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс <...> Нам что? Воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", — сказал российский лидер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ответить открыто, будет Незалежная принята в НАТО или нет. При этом он подчеркнул, что страна будет развивать свою армию независимо от вступления в альянс.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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