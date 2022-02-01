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Путин: Политика "открытых дверей", о которой говорит НАТО, не закреплена юридически

Российский лидер убеждён, что США и их союзники в первую очередь думают не о безопасности Украины, а о сдерживании России.

1 февраля, 17:36

Переговоры Владимира Путина с Виктором Орбаном в Кремле. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин указал на то, что политика "открытых дверей" Североатлантического альянса не закреплена юридически. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник. Среди тем, которые обсуждались на встрече, были переговоры по линии Россия – НАТО о гарантиях европейской безопасности.

"Вот говорят — политика "открытых дверей". Она откуда взялась-то? В НАТО политика "открытых дверей". Где она прописана? Нигде", — констатировал глава государства.

Путин добавил, что ему представляется, что США и их союзники заботятся о безопасности Украины далеко не в первую очередь.

"Они, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане, но самая главная их задача — сдерживание развития России. Вот в чём дело", — резюмировал российский лидер.

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Ранее Лайф сообщал, что переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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