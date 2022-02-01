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Переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов

В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.

1 февраля, 17:06
<p>Переговоры Владимира Путина с Виктором Орбаном в Кремле ©<a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67682" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Переговоры Владимира Путина с Виктором Орбаном в Кремле © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли в конструктивной атмосфере. Как отметил глава государства, обсуждение длилось практически пять часов.

"Наши переговоры прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели. Встреча продолжалась почти пять часов", — сказал российский лидер журналистам в ходе совместной с главой венгерского кабмина пресс-конференции.

Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности

Путин пообещал проинформировать Орбана о ходе переговоров по гарантиям безопасности

Как уже сообщал Лайф, переговоры Путина и Орбана состоялись 1 февраля в Кремле. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. По его словам, благодаря долгосрочным контрактам с "Газпромом" Венгрия может покупать российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе. В свою очередь, Орбан подчеркнул, что республика планирует нарастить прокачку. Также стороны затронули тему пандемии коронавируса. Путин напомнил, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венгрии и сейчас прорабатывается вопрос передачи и производства препарата на территории этой европейской страны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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