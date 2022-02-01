Лавров заявил о попытках Запада придать забвению принцип неделимости безопасности
Министр иностранных дел добавил, что Россия "не позволит замотать" эту тему и будет настаивать на объяснении, почему озвученные обязательства западными странами не выполняются.
Сергей Лавров © Flickr / МИД России
Запад пытается забыть ключевой принцип неделимости безопасности, о котором глава МИД РФ Сергей Лавров не раз напоминал и в письме коллегам из стран ОБСЕ, и в проведённом 1 февраля телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заметил сам министр.
"Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению", — сказал он.
Как отметил Лавров, чтобы избежать забывчивости, он подробно описал это в отдельном послании, которое направил всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали позицию России.
По словам главы МИД, сегодня он объяснил Блинкену, что Россия "не позволит замотать" тему неделимости безопасности и будет настаивать на объяснении, "почему свои обязательства Запад выполнять не хочет или хочет выполнять их исключительно выборочно в свою пользу".
Напомним, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД 26 января. Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Комментариев: 0