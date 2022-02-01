Лавров заявил о попытках Запада придать забвению принцип неделимости безопасности

Запад пытается забыть ключевой принцип неделимости безопасности, о котором глава МИД РФ Сергей Лавров не раз напоминал и в письме коллегам из стран ОБСЕ, и в проведённом 1 февраля телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом заметил сам министр.

"Этот ключевой принцип международного права, согласованный на евроатлантическом пространстве, наши западные коллеги пытаются попросту даже не проигнорировать, а предать полному забвению", — сказал он.

Как отметил Лавров, чтобы избежать забывчивости, он подробно описал это в отдельном послании, которое направил всем министрам иностранных дел государств ОБСЕ и ряду других государств, чтобы они знали позицию России.