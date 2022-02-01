Путин: Нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер

Нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник.

"Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. [Рассматривалась] ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер", — констатировал российский лидер.