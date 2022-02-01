Путин: Нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер
Российский лидер во вторник обсудил украинскую проблематику с премьером Венгрии Орбаном, а ещё раньше — с французским президентом Макроном.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Нарушение прав человека на Украине приобрело системный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во вторник.
"Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. [Рассматривалась] ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер", — констатировал российский лидер.
Ранее Путин обсудил украинскую проблематику с другим европейским политиком — французским лидером Эмманюэлем Макроном. Лидер РФ в ходе беседы подчеркнул важность неукоснительного выполнения Киевом Минских соглашений и сообщил Макрону о неудовлетворённости Москвы ответами США и НАТО по гарантиям безопасности.
Напомним, что Минские соглашения предполагают амнистию, возобновление экономических связей, конституционную реформу на Украине с целью децентрализации власти, наделение Донецкой и Луганской областей особым статусом. Киев пока не продвинулся в выполнении этих обязательств.
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