Путин: Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток
По словам президента РФ, именно в этом и заключается логика поведения Москвы и предложений по гарантиям безопасности, ключевые требования которых США и альянс проигнорировали.
Владимир Путин на совместной с премьером Венгрии пресс-конференции © LIFE / Павел Баранов
Североатлантический альянс "кинул" Россию, пообещав когда-то не продвигать свою инфраструктуру на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции глава государства объяснил логику поведения Москвы и российских предложений по гарантиям безопасности, напомнив, что России были даны обещания, что альянс не будет продвигаться на восток "ни на один дюйм".
"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули", ну просто обманули", — заметил Путин.
Лайф рассказывал, что вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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