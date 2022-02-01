Путин: Россию "кинули", пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток

Североатлантический альянс "кинул" Россию, пообещав когда-то не продвигать свою инфраструктуру на восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции глава государства объяснил логику поведения Москвы и российских предложений по гарантиям безопасности, напомнив, что России были даны обещания, что альянс не будет продвигаться на восток "ни на один дюйм".

"Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, "кинули", ну просто обманули", — заметил Путин.