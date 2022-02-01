Премьер Венгрии Орбан назвал миротворческим свой визит в Москву
По словам политика, из-за геополитических событий в мире будет не преувеличением сказать, что нынешняя встреча в Кремле является очень важной.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал свой визит в Москву как миротворческий. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным во вторник.
"Несмотря на расстояние, я очень доволен тем, что мы так долго и так подробно смогли обсудить с вами все актуальные вопросы. Мы с вами уже сотрудничаем 13 лет. А сегодня уже встречаемся в 12-й раз. Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел развязать конфликт с Россией", — отметил Орбан.
Он также сообщил, что прошлый год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества Венгрии с Россией.
"Хоть прошлый год и оказался трудным из-за пандемии, тем не менее он был самым успешным для отношений наших государств, потому что с помощью нашего сотрудничества мы смогли решить крупные проблемы и преодолеть трудности", — указал премьер.
Ранее Лайф сообщал, что переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.
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