Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе
Глава республики Денис Пушилин заявил, что вблизи линии соприкосновения находится большое количество иностранных журналистов, что позволяет ожидать новых информационных провокаций.
© ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak
Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе от взрыва устройства, сброшенного с беспилотного аппарата. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий, эта информация ещё в сводку даже не попала", — сказал он в эфире "России-1".
Пушилин добавил, что вблизи линии соприкосновения находится большое количество иностранных журналистов, что позволяет ожидать новых информационных провокаций.
А ранее в ЛНР пригрозили добраться до Киева в случае нападения Украины на республику. Глава Комитета Народного совета заявил, что, будучи гражданином и ополченцем первой волны, он всегда готов встать под ружьё и пойти на защиту республики.
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