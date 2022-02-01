Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе

Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе от взрыва устройства, сброшенного с беспилотного аппарата. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий, эта информация ещё в сводку даже не попала", — сказал он в эфире "России-1".

Пушилин добавил, что вблизи линии соприкосновения находится большое количество иностранных журналистов, что позволяет ожидать новых информационных провокаций.