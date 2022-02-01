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Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе

Глава республики Денис Пушилин заявил, что вблизи линии соприкосновения находится большое количество иностранных журналистов, что позволяет ожидать новых информационных провокаций.

1 февраля, 17:16
<p>© ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak</p>

© ТАСС / AP Photo / Andriy Dubchak

Один военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб на линии соприкосновения в Донбассе от взрыва устройства, сброшенного с беспилотного аппарата. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий, эта информация ещё в сводку даже не попала", — сказал он в эфире "России-1".

Пушилин добавил, что вблизи линии соприкосновения находится большое количество иностранных журналистов, что позволяет ожидать новых информационных провокаций.

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А ранее в ЛНР пригрозили добраться до Киева в случае нападения Украины на республику. Глава Комитета Народного совета заявил, что, будучи гражданином и ополченцем первой волны, он всегда готов встать под ружьё и пойти на защиту республики.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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