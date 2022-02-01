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Путин заявил об отсутствии политических препятствий для производства в Венгрии российских вакцин

Стороны также прорабатывают вопрос о поставках препарата "Спутник лайт", который может служить бустером для зарубежных вакцин от коронавируса.

1 февраля, 17:10

Препарат "Спутник лайт". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Венгрии отсутствуют какие-либо политические препятствия для производства российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром европейской страны Виктором Орбаном во вторник.

"Я так понял, что на политическом уровне таких проблем для этого нет. Венгрия была первой европейской страной, которая приобретала "Спутник V", — напомнил российский лидер.

Путин отметил, что второй препарат может быть бустерной вакциной для ревакцинации тех, кто ранее прививался вакцинами европейского и американского производства.

"Прорабатывается вопрос о поставке вакцины "Спутник лайт", которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей", — сообщил он.

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Ранее сообщалось, что Россия за время пандемии поставила в Венгрию два миллиона доз вакцины от коронавируса.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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