Путин заявил об отсутствии политических препятствий для производства в Венгрии российских вакцин

В Венгрии отсутствуют какие-либо политические препятствия для производства российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром европейской страны Виктором Орбаном во вторник.

"Я так понял, что на политическом уровне таких проблем для этого нет. Венгрия была первой европейской страной, которая приобретала "Спутник V", — напомнил российский лидер.

Путин отметил, что второй препарат может быть бустерной вакциной для ревакцинации тех, кто ранее прививался вакцинами европейского и американского производства.

"Прорабатывается вопрос о поставке вакцины "Спутник лайт", которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей", — сообщил он.