Путин заявил об отсутствии политических препятствий для производства в Венгрии российских вакцин
Стороны также прорабатывают вопрос о поставках препарата "Спутник лайт", который может служить бустером для зарубежных вакцин от коронавируса.
Препарат "Спутник лайт". Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Венгрии отсутствуют какие-либо политические препятствия для производства российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром европейской страны Виктором Орбаном во вторник.
"Я так понял, что на политическом уровне таких проблем для этого нет. Венгрия была первой европейской страной, которая приобретала "Спутник V", — напомнил российский лидер.
Путин отметил, что второй препарат может быть бустерной вакциной для ревакцинации тех, кто ранее прививался вакцинами европейского и американского производства.
"Прорабатывается вопрос о поставке вакцины "Спутник лайт", которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей", — сообщил он.
Ранее сообщалось, что Россия за время пандемии поставила в Венгрию два миллиона доз вакцины от коронавируса.
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