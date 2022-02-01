Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку по итогам оценки своей работы

Глава Администрации Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении по итогам оценки своей деятельности и результатов работы. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Провёл встречу с главой Администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Аксёнов уточнил, что работа городской администрации продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений. Как отметил глава республики, в настоящее время куратором Евпатории является вице-премьер республики Михаил Назаров.

"Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города", — добавил Аксёнов.