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Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку по итогам оценки своей работы

Глава республики Сергей Аксёнов уточнил, что работа городской администрации продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений. И.о. руководителя будет назначен 2 февраля.

1 февраля, 17:36
<p>© VK / <a href="https://vk.com/roman_tikhonchuk?z=photo562218772_457241238/album562218772_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Тихончук</a></p>

© VK / Роман Тихончук

Глава Администрации Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении по итогам оценки своей деятельности и результатов работы. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Провёл встречу с главой Администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию", — говорится в сообщении.

Аксёнов уточнил, что работа городской администрации продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений. Как отметил глава республики, в настоящее время куратором Евпатории является вице-премьер республики Михаил Назаров.

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"Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города", — добавил Аксёнов.

Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани задержали объявленного в розыск экс-вице-премьера Крыма Серова. Информация о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту посредничества во взяточничестве появилась в 2019 году.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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