Мэр Евпатории Роман Тихончук подал в отставку по итогам оценки своей работы
Глава республики Сергей Аксёнов уточнил, что работа городской администрации продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений. И.о. руководителя будет назначен 2 февраля.
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Глава Администрации Евпатории Роман Тихончук написал заявление об увольнении по итогам оценки своей деятельности и результатов работы. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Провёл встречу с главой Администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию", — говорится в сообщении.
Аксёнов уточнил, что работа городской администрации продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений. Как отметил глава республики, в настоящее время куратором Евпатории является вице-премьер республики Михаил Назаров.
"Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города", — добавил Аксёнов.
Ранее Лайф рассказывал, что на Кубани задержали объявленного в розыск экс-вице-премьера Крыма Серова. Информация о возбуждении в отношении него уголовного дела по факту посредничества во взяточничестве появилась в 2019 году.
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