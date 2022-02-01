Лавров: Реакция на ответы США по гарантиям безопасности проходит согласование

Реакция России на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности на данный момент проходит межведомственное согласование. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту", — сказал Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России. По его словам, сейчас Москва внимательно анализирует полученные документы, однако уже понятно, что три ключевых российских требования не будут выполнены.