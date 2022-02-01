Лавров: Реакция на ответы США по гарантиям безопасности проходит согласование
При этом ранее президент страны Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты и НАТО в своих предложениях проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.
Сергей Лавров © Kremlin.ru
Реакция России на письменный ответ США и НАТО по гарантиям безопасности на данный момент проходит межведомственное согласование. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На данном этапе мы завершаем межведомственное согласование поступивших от США предложений по другим вопросам, будем докладывать их нашему президенту", — сказал Лавров по итогам телефонного разговора с госсекретарём США Энтони Блинкеном.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что США и НАТО в ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России. По его словам, сейчас Москва внимательно анализирует полученные документы, однако уже понятно, что три ключевых российских требования не будут выполнены.
Напомним, что вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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