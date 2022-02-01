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Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Украиной

Пока подшефные Сергея Скоровича выиграли все четыре игры на турнире: три в группе и одну в плей-офф.

1 февраля, 17:44

Фото © uefa.com

Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы в Нидерландах, обыграв команду Грузии.

Счёт во второй половине открыл Артём Ниязов. Однако через полторы минуты Бруно Петри Бранко сумел счёт сравнять. Решающим стал мяч Ивана Чишкалы, который здорово попал в дальний угол ворот Звияда Купатадзе после подачи углового. В самом конце Чишкала сумел попасть уже в пустые ворота команды Грузии. В итоге 3:1 — сборная России идёт дальше.

Сборная России по мини-футболу сыграет с Грузией в четвертьфинале чемпионата Европы

Сборная России по мини-футболу сыграет с Грузией в четвертьфинале чемпионата Европы

Соперником нашей сборной в полуфинале станет команда Украины, которая днём ранее обыграла Казахстан.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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