Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Украиной

Счёт во второй половине открыл Артём Ниязов. Однако через полторы минуты Бруно Петри Бранко сумел счёт сравнять. Решающим стал мяч Ивана Чишкалы, который здорово попал в дальний угол ворот Звияда Купатадзе после подачи углового. В самом конце Чишкала сумел попасть уже в пустые ворота команды Грузии. В итоге 3:1 — сборная России идёт дальше.