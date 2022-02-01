Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы, где сыграет с Украиной
Пока подшефные Сергея Скоровича выиграли все четыре игры на турнире: три в группе и одну в плей-офф.
Фото © uefa.com
Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы в Нидерландах, обыграв команду Грузии.
Счёт во второй половине открыл Артём Ниязов. Однако через полторы минуты Бруно Петри Бранко сумел счёт сравнять. Решающим стал мяч Ивана Чишкалы, который здорово попал в дальний угол ворот Звияда Купатадзе после подачи углового. В самом конце Чишкала сумел попасть уже в пустые ворота команды Грузии. В итоге 3:1 — сборная России идёт дальше.
Соперником нашей сборной в полуфинале станет команда Украины, которая днём ранее обыграла Казахстан.
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