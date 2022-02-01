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Орбан признал, что политика санкций принесла намного больший вред Венгрии, чем России

По словам премьер-министра европейской страны, экономика России оказалась "гораздо более сильной, чем принято думать на Западе".

1 февраля, 17:46

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото © Kremlin.ru

Антироссийские санкции нанесли намного больший ущерб самой Венгрии, чем России. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным во вторник.

"Политика санкций, внедрённая против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Подобная политика оказывает противоположное воздействие. Санкции — средство, заведомо обречённое на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении других государств", — заявил венгерский премьер.

Орбан добавил, что экономика России оказалась "гораздо более сильной, чем принято думать на Западе".

Замглавы ЕК Домбровскис: Пакет санкций против России повлияет на всю экономику ЕС

Замглавы ЕК Домбровскис: Пакет санкций против России повлияет на всю экономику ЕС

Ранее Лайф сообщал, что переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса. Орбан охарактеризовал свой визит в Москву как миротворческий.

Напомним, что замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее предупредил, что массивный пакет санкций, который готовят в отношении России европейские страны, может впоследствии отразиться на всей экономике Евросоюза.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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