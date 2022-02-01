Орбан признал, что политика санкций принесла намного больший вред Венгрии, чем России

Антироссийские санкции нанесли намного больший ущерб самой Венгрии, чем России. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным во вторник.

"Политика санкций, внедрённая против России, нанесла Венгрии намного больший вред, чем России. Подобная политика оказывает противоположное воздействие. Санкции — средство, заведомо обречённое на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении других государств", — заявил венгерский премьер.

Орбан добавил, что экономика России оказалась "гораздо более сильной, чем принято думать на Западе".

Ранее Лайф сообщал, что переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса. Орбан охарактеризовал свой визит в Москву как миротворческий.