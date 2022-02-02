Песков: Путин говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом
Российский лидер высказался на эту тему на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.
Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров. Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент Владимир Путин говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при наличии желания со стороны США и НАТО "со сдержанным оптимизмом". Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания российского лидера на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.
"Всё-таки он (президент Путин) с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании и путём, конечно же, дипломатических переговоров", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.
Лента новостей
Тульская турбаза перепутала химика Легасова с британским актёром, напечатав не то фото
сегодня в 10:18
Послушник подмосковного монастыря попал в реанимацию после жестокого избиения сковородкой
сегодня в 10:12
Тульская школьница попала в больницу после того, как на неё с крыши обрушился лёд
сегодня в 10:11
Комментариев: 0