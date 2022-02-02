Песков: Путин говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом

Президент Владимир Путин говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при наличии желания со стороны США и НАТО "со сдержанным оптимизмом". Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания российского лидера на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.

"Всё-таки он (президент Путин) с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании и путём, конечно же, дипломатических переговоров", — сказал представитель Кремля.