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Песков: Путин говорил о дальнейшей судьбе гарантий безопасности со сдержанным оптимизмом

Российский лидер высказался на эту тему на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.

2 февраля, 10:19

Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент Владимир Путин говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при наличии желания со стороны США и НАТО "со сдержанным оптимизмом". Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания российского лидера на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном 1 февраля.

"Всё-таки он (президент Путин) с весьма сдержанным оптимизмом и надеждой говорил о возможности решения проблемы гарантий безопасности для России при соответствующем желании и путём, конечно же, дипломатических переговоров", — сказал представитель Кремля.

Газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности

Газета Еl Pais слила "ответы США и НАТО" на предложения Москвы по гарантиям безопасности

Напомним, что представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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