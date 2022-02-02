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Тульская турбаза перепутала химика Легасова с британским актёром, напечатав не то фото

По словам директора базы, её подчинённые к этому отношения не имеют, ведь таблички развесила рекламная служба к проведению форума, организатором которого является правительство области.

2 февраля, 10:18
<p>Табличка с фото британского актёра © <a href="https://newstula.ru/fn_843993.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Newstula.ru</a></p>

Табличка с фото британского актёра © Newstula.ru

База отдыха "Шахтёр" в Тульской области перепутала фотографию советского химика Валерия Легасова, занимавшегося расследованием причин и ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, и напечатала на табличке лицо британского актёра Джареда Харриса, сыгравшего профессора в сериале "Чернобыль". По словам директора турбазы Натальи Гартман, сотрудники в этом не виноваты.

"Данные таблички развесила рекламная служба к проведению форума "Инженеры будущего". Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы только предоставили площадку", — цитирует её издание "Подъём".

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Женщина уточнила, что организатором форума является правительство области и Министерство молодёжной политики.

Ранее Лайф публиковал воспоминания ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Александра Николаевича Шабуткина и Льва Леонидовича Бочарова, рассказавших о страшных днях после катастрофы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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