Тульская турбаза перепутала химика Легасова с британским актёром, напечатав не то фото
По словам директора базы, её подчинённые к этому отношения не имеют, ведь таблички развесила рекламная служба к проведению форума, организатором которого является правительство области.
Табличка с фото британского актёра © Newstula.ru
База отдыха "Шахтёр" в Тульской области перепутала фотографию советского химика Валерия Легасова, занимавшегося расследованием причин и ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, и напечатала на табличке лицо британского актёра Джареда Харриса, сыгравшего профессора в сериале "Чернобыль". По словам директора турбазы Натальи Гартман, сотрудники в этом не виноваты.
"Данные таблички развесила рекламная служба к проведению форума "Инженеры будущего". Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы только предоставили площадку", — цитирует её издание "Подъём".
Женщина уточнила, что организатором форума является правительство области и Министерство молодёжной политики.
Ранее Лайф публиковал воспоминания ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году Александра Николаевича Шабуткина и Льва Леонидовича Бочарова, рассказавших о страшных днях после катастрофы.
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