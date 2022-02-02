Тульская турбаза перепутала химика Легасова с британским актёром, напечатав не то фото

База отдыха "Шахтёр" в Тульской области перепутала фотографию советского химика Валерия Легасова, занимавшегося расследованием причин и ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, и напечатала на табличке лицо британского актёра Джареда Харриса, сыгравшего профессора в сериале "Чернобыль". По словам директора турбазы Натальи Гартман, сотрудники в этом не виноваты.

"Данные таблички развесила рекламная служба к проведению форума "Инженеры будущего". Мы к этому никакого отношения не имеем. Мы только предоставили площадку", — цитирует её издание "Подъём".

Женщина уточнила, что организатором форума является правительство области и Министерство молодёжной политики.