Послушник подмосковного монастыря попал в реанимацию после жестокого избиения сковородкой
Врачи диагностировали у 53-летнего пострадавшего множественные переломы и ушибы. Что касается агрессора, то в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Сейчас он задержан.
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В Саввино-Сторожевском монастыре в подмосковном Звенигороде послушника избили сковородкой до потери сознания. Как сообщает сайт kp.ru, инцидент произошёл в канун Нового года.
Всё началось с того, что у 53-летнего пострадавшего возник конфликт с мужчиной, который также жил в монастыре. В какой-то момент в ходе выяснения отношений оппонент начал бить послушника сковородой по голове и в область грудной клетки. В результате тот потерял сознание и оказался в реанимации. Врачи диагностировали у него множественные переломы и ушибы.
"По сути, это инвалидность, я всё ещё лечусь. <...> Мы жили в монастыре, помогали там, выполняли разные работы. Я даже не думал, что там такое может со мной произойти", — рассказал пострадавший.
Что касается агрессора, то в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчину отправили в изолятор, расследование инцидента продолжается.
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