Послушник подмосковного монастыря попал в реанимацию после жестокого избиения сковородкой

В Саввино-Сторожевском монастыре в подмосковном Звенигороде послушника избили сковородкой до потери сознания. Как сообщает сайт kp.ru, инцидент произошёл в канун Нового года.

Всё началось с того, что у 53-летнего пострадавшего возник конфликт с мужчиной, который также жил в монастыре. В какой-то момент в ходе выяснения отношений оппонент начал бить послушника сковородой по голове и в область грудной клетки. В результате тот потерял сознание и оказался в реанимации. Врачи диагностировали у него множественные переломы и ушибы.

"По сути, это инвалидность, я всё ещё лечусь. <...> Мы жили в монастыре, помогали там, выполняли разные работы. Я даже не думал, что там такое может со мной произойти", — рассказал пострадавший.

Что касается агрессора, то в отношении него уже возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчину отправили в изолятор, расследование инцидента продолжается.