Россияне в "киберпонедельник" охотнее всего тратили деньги на образование и одежду

Аналитики сервиса Cloud Payments проанализировали активность покупателей во время распродажи в "киберпонедельник" 31 января и выяснили, какие товары в онлайн-магазинах стали самыми востребованными среди россиян. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Так, лидерами в рамках акции оказались образовательные услуги. В этом сегменте средний чек покупки составил 3213 рублей — это на 11% больше, чем неделей ранее. Также за 7 дней увеличились количество трансакций в онлайне — на 58% и оборот — на 75%. Следующим по величине оказался спрос на одежду — средний чек 31 января составил 7356 рублей, также на 22% увеличился онлайн-оборот, а количество трансакций в онлайне стало больше на 17%.

Многие россияне потратились на электронику: сумма средней онлайн-покупки в "киберпонедельник" составляла 4735 рублей. И хотя это на 16% ниже среднего чека 24 января, за неделю количество трансакций выросло на 28%, а оборот в онлайне — на 7%.

Средний чек 31 января в категории обувных магазинов составил 10 907 рублей, снизившись за неделю на 1%. При этом на 27% вырос онлайн-оборот и на столько же увеличилось количество трансакций. Замыкают топ самых популярных товаров магазины косметики: средний чек на одну покупку в этой категории составил 4452 рубля, онлайн-оборот вырос на 129%, а количество трансакций — на 176%.