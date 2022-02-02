Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого
Президент поручил правительству в течение полугода создать оргкомитет по подготовке к памятной дате и утвердить план основных мероприятий.
Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. Фото © ТАСС / С. М. Прокудин-Горский
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого.
"Учитывая выдающийся вклад Л.Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
А ранее Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России в целях популяризации народного искусства, сохранения традиций, памятников истории и культуры.
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