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Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

Президент поручил правительству в течение полугода создать оргкомитет по подготовке к памятной дате и утвердить план основных мероприятий.

2 февраля, 09:58

Писатель Лев Николаевич Толстой в Ясной Поляне. Фото © ТАСС / С. М. Прокудин-Горский

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения писателя Льва Толстого.

"Учитывая выдающийся вклад Л.Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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