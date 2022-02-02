Путин подписал указ о праздновании 200-летия со дня рождения Льва Толстого

"Учитывая выдающийся вклад Л.Н. Толстого в отечественную и мировую культуру и в связи с исполняющимся в 2028 году 200-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение Правительства РФ о праздновании в 2028 году 200-летия со дня рождения Л.Н. Толстого", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.