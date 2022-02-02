Эндокринолог Суслова объяснила, кому опасно ездить зимой в тёплые страны

Людям с гиперфункцией щитовидной железы противопоказано ездить на море, иначе у них может обостриться тиреотоксикоз. Об этом сообщила врач-эндокринолог высшей категории больницы "РЖД-Медицина" в Саратове Татьяна Суслова в беседе с "Вечерней Москвой".

Эндокринолог отметила, что у большинства людей имеются проблемы со щитовидной железой, которая помогает организму приспосабливаться к смене климата, выполняя функцию защитника и калибровщика внутренних температурных условий. Однако резко сделать это щитовидка не может.

"Для перехода с "зимнего" режима на "летний" и наоборот органу нужно несколько месяцев. За это время щитовидной железе нужно успеть развить или сузить систему кровеносных сосудов, увеличить или уменьшить поток гормонов к каждой клетке тела, — пояснила врач.

Поэтому из-за перелёта из сильных морозов в плюс 30 градусов щитовидная железа оказывается в стрессовой ситуации. Ей приходится успевать за несколько часов сделать то, на что уходит несколько месяцев. За неделю щитовидка сможет адаптироваться и снова нормально работать, но в это время туристам придётся уже возвращаться домой, обратно в холод. И тогда "стресс повторится вновь", отметила Суслова. Она порекомендовала перед планированием поездки проконсультироваться со специалистом и убедиться, что такой отдых не будет вреден.