Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене
По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © Getty Images / Brandon Bell
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Америка "катится к чертям" при нынешнем лидере страны Джо Байдене. Об этом он сказал в эфире телеканала Newsmax.
"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро <…> Я проделал большую работу (когда занимал должность президента США. — Прим. Лайфа), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", — сказал Трамп.
По мнению экс-главы США, в 2021 году Байден нанёс огромный ущерб стране, который не сравнится с действиями пяти президентов в сумме. Это, по словам Трампа, можно заметить, если обратить внимание на экономику страны, инфляцию, ситуацию с коронавирусом, а также "военный позор в Афганистане".
Ранее Дональд Трамп заявил, что Байден может пойти на серьёзные уступки на переговорах с Россией. Экс-президент США также отметил, что РФ, по его мнению, собирается прибегнуть к активным мерам против Украины. По его словам, об этом говорят некоторые признаки.
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