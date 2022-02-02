Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Америка "катится к чертям" при нынешнем лидере страны Джо Байдене. Об этом он сказал в эфире телеканала Newsmax.

"У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро <…> Я проделал большую работу (когда занимал должность президента США. — Прим. Лайфа), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет", — сказал Трамп.

По мнению экс-главы США, в 2021 году Байден нанёс огромный ущерб стране, который не сравнится с действиями пяти президентов в сумме. Это, по словам Трампа, можно заметить, если обратить внимание на экономику страны, инфляцию, ситуацию с коронавирусом, а также "военный позор в Афганистане".