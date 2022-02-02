Британский военный корабль сопровождает два российских судна, следующих через Ла-Манш
Речь идёт о двух корветах — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27, которые отправились на учения по противовоздушной и противолодочной обороне.
Фрегат ВМС Британии 23 Argyll. Фото © Getty Images
Фрегат ВМС Британии типа 23 Argyll следует за двумя российскими военными судами "Стойкий" и "Сообразительный", проходящими через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на британское Минобороны.
"В рамках единых действий с нашими союзниками Королевский флот наблюдает за присутствием российских военных кораблей, когда они проходят через Ла-Манш", — подчеркнул британский офицер.
Ранее о сопровождении российских корветов "Стойкий" и "Сообразительный" сообщили французские ВС. Согласно их сообщению в Twitter, позднее задача по отслеживанию судов была передана британскому фрегату Argyll и американскому авианосцу Roosevelt.
Напомним, что двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море. В дальний поход отправились и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.
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