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Британский военный корабль сопровождает два российских судна, следующих через Ла-Манш

Речь идёт о двух корветах — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27, которые отправились на учения по противовоздушной и противолодочной обороне.

2 февраля, 09:30

Фрегат ВМС Британии 23 Argyll. Фото © Getty Images

Фрегат ВМС Британии типа 23 Argyll следует за двумя российскими военными судами "Стойкий" и "Сообразительный", проходящими через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на британское Минобороны.

"В рамках единых действий с нашими союзниками Королевский флот наблюдает за присутствием российских военных кораблей, когда они проходят через Ла-Манш", — подчеркнул британский офицер.

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Ранее о сопровождении российских корветов "Стойкий" и "Сообразительный" сообщили французские ВС. Согласно их сообщению в Twitter, позднее задача по отслеживанию судов была передана британскому фрегату Argyll и американскому авианосцу Roosevelt.

Напомним, что двадцать боевых кораблей и катеров Балтийского флота вышли на учения в море. В дальний поход отправились и два корвета — "Стойкий" и "Сообразительный" — с экипажами палубных вертолётов морской авиации Ка-27. Программой учений предусмотрены задачи по противовоздушной и противолодочной обороне и не только.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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