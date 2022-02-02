Британский военный корабль сопровождает два российских судна, следующих через Ла-Манш

Фрегат ВМС Британии типа 23 Argyll следует за двумя российскими военными судами "Стойкий" и "Сообразительный", проходящими через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на британское Минобороны.

"В рамках единых действий с нашими союзниками Королевский флот наблюдает за присутствием российских военных кораблей, когда они проходят через Ла-Манш", — подчеркнул британский офицер.

Ранее о сопровождении российских корветов "Стойкий" и "Сообразительный" сообщили французские ВС. Согласно их сообщению в Twitter, позднее задача по отслеживанию судов была передана британскому фрегату Argyll и американскому авианосцу Roosevelt.