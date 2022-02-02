Форвард "Рубина" Игнатьев продолжит карьеру в "Крыльях Советов"
В начале января в Сеть выложили видео, на котором футболист был замечен в нетрезвом состоянии в одном из баров Красноярска.
Фото © ФК "Крылья Советов"
Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев стал игроком самарских "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба волжан.
Нападающий проведёт в Самаре в аренде ближайшие полгода. При этом "Крылья" имеют право последующего выкупа футболиста.
"Я рад подписать контракт с "Крыльями". Для меня это шаг вперёд. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич (Осинькин — главный тренер "Крыльев". — Прим. Лайфа). Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты", — заявил Игнатьев.
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Напомним, в начале января Иван Игнатьев попал в громкий скандал. В Сети было опубликовано видео, как футболиста в нетрезвом виде выводят охранники одного из баров в Красноярске, где он отмечал свой день рождения.
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