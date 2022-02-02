Форвард "Рубина" Игнатьев продолжит карьеру в "Крыльях Советов"

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев стал игроком самарских "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба волжан.

Нападающий проведёт в Самаре в аренде ближайшие полгода. При этом "Крылья" имеют право последующего выкупа футболиста.

"Я рад подписать контракт с "Крыльями". Для меня это шаг вперёд. Мне очень близок футбол, который привил команде Игорь Витальевич (Осинькин — главный тренер "Крыльев". — Прим. Лайфа). Мы с ним общались, он уже объяснял различные игровые моменты", — заявил Игнатьев.